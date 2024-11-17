Англия — Ирландия: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Ирландия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.72.

«В 6-м туре Лиги наций пройдёт встреча Англии и Ирландии. Англичане очень близки к тому, чтобы вернуться в Лигу А. Я думаю, тут они победу не могут упустить. Тем более что соперник ниже уровнем — особых трудностей не должен вызывать.

Англия на днях выиграла в принципиальном для себя матче. В целом в этой Лиге наций сборная без особых проблем выступает. Единственная неудача у неё была в домашней игре с Грецией. Тогда, конечно, обидно проиграли подопечные Карсли, греки смотрелись намного увереннее, как будто это они были топовой командой.

И вот пару дней назад они встретились в ответном матче, уже в Греции. И на этот раз Англия взяла реванш у противника. На этот раз уже «три льва» выглядели намного лучше, доминировали на поле. И это при том, что состав у них не был боевым, было много молодых игроков. При этом нельзя сказать, что совсем в атакующий стиль игры перешли англичане, старались они контролировать игру и забивать, что у них получилось.

Для команды Карсли эта победа стала четвёртой в пяти турах. С 12 очками она идёт первой теперь, но опережает тех же греков только по дополнительным параметрам. Впрочем, ниже топ-2 Англия точно не опустится. В худшем случае её ждут стыковые матчи. Ирландия же точно попала в стыки, только за право остаться в Лиге Б. В прошлом туре она одержала важную победу над Финляндией (1:0), от которой теперь окончательно оторвалась – разрыв составляет шесть очков.

Но в других встречах в группе ирландцы почти только проигрывали. Единственная их победа за четыре первых тура – снова над финнами (2:1). Если же брать их первый матч с Англией, то там команда Карсли всё быстро решила, к 26-й минуте уже вела 2:0. Впрочем, команда не перестала играть после этого, ещё моменты имела.

Я тут точно жду победы Англии. Ирландия, конечно, хорошо знакома с английским футболом, с её командами. Но всё же общий уровень «трёх львов» намного выше, что они и доказали в их первой встрече. А сейчас подопечные Карсли ещё и могут закрыть для себя вопрос с возвращением в Лигу А.

В общем, не вижу тут, за счёт чего ирландцы хотя бы ничью могут зацепить. Да, их уровень стоит учитывать, так что прямо разгрома 5:0 или 6:1 не жду. Но с небольшим преимуществом всё равно выиграют хозяева. Ставлю на победу англичан с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.72», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».