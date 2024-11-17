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Англия — Ирландия: прогноз Александра Елагина на матч дивизиона B Лиги наций

Англия — Ирландия: прогноз Александра Елагина на матч дивизиона B Лиги наций
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Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Ирландия.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 2.04.

«17 ноября на поле легендарного «Уэмбли» в Лондоне в заключительном туре Лиги наций встретятся сборные Англии и Ирландии.

Это матч Лиги В. Параллельно с игрой в Лондоне пройдёт и матч в Хельсинки, где друг другу будут противостоять команды Финляндии и Греции — соперники англичан и ирландцев по группе.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Англия
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эти две встречи могут в итоге повлиять на турнирное положение только двух сборных — Англии и Греции, которые набрали по 12 очков и застолбили за собой первые два места. Главная интрига последнего тура заключается в том, чтобы определить, какая из них напрямую попадёт в лигу А, а какая будет вынуждена сыграть матчи плей-офф за повышение в классе с одной из четырёх команд, занявших третьи места в группах элитной лиги.

Англичане в 5-м туре, разгромив греков в Афинах 3:0, тем самым не только взяли у них убедительный реванш за октябрьское поражение на «Уэмбли» 1:2, но также за счёт лучших показателей в личных встречах обошли их, выйдя на первое место. У Англии забито 11 мячей, пропущено три — общая голевая разность +8, в личных встречах с Грецией +2 — это означает, что сборной «трёх львов» достаточно выиграть у ирландцев с любым счётом, чтобы финишировать первыми и вернуться в элитную лигу А.

Ирландия при любом результате последней игры остаётся на третьем итоговом месте в группе и в марте будущего года проведёт два стыковых матча (дома и в гостях) с одной из четырёх команд Лиги С, занявших в своих группах вторые места, за право остаться в Лиге В.

Напомним, в стартовой встрече, которая проходила в Дублине 7 сентября, англичане без проблем выиграли у ирландцев со счётом 2:0, причём голами Деклана Райса и Джека Грилиша, начинавших свою международную карьеру в сборной Ирландии, но позднее (не без скандалов) решивших выступать за сборную «трёх львов».

Предстоящая игра между англичанами и ирландцами будет их 19-й встречей на уровне сборных. Команда «трёх львов» побеждала своих соперников семь раз, из них четыре раза в Лондоне и три — в Дублине. Ирландцы выигрывали у англичан на их поле только однажды — в 1949 году в товарищеском матче в Ливерпуле — 2:0. На новом «Уэмбли» соперники встречались дважды: в 2013-м — 1:1 и в 2020-м — 3:0 победа Англии.

17 ноября исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии ирландец Ли Карсли покинет свой пост. С января 2025 года национальную команду Англии возглавит немец Томас Тухель. Думается, что футболисты постараются проводить Карсли победным результатом в его последнем матче. Ставим на победу Англии с форой (-2)», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».

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