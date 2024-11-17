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Джон Джонс — Стипе Миочич: результат боя UFC 309, какие ставки сыграли

Джон Джонс — Стипе Миочич: результат боя UFC 309, какие ставки сыграли
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием турнира стал бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

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Бой продлился три раунда и завершился победой Джона Джонса нокаутом. Чемпион сначала потряс соперника ударом ногой с разворота в корпус, а затем принялся добивать Миочича. Судья был вынужден остановить поединок.

По завершении боя Стипе Миочич объявил о завершении карьеры.

Букмекеры не сомневались в победе Джонса. Ставки на его успех принимались с коэффициентом 1.17: выплата с 1000 рублей составила бы 1170 рублей. Победа Миочича шла за 6.00, ничья — за 68.0.

На досрочную победу Джонса давали 1.75, а на победу Джонса нокаутом или техническим нокаутом — 2.05.

Заключить пари на успех Джонса до исхода третьего раунда предлагалось за 1.70, тотал меньше 4.5 раунда шёл за 1.30.

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