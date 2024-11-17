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Англия — Ирландия: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций 17 ноября

Англия — Ирландия: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций 17 ноября
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Ирландия.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 2.14.

«Англия и Ирландия встретятся в последней игре в группе 2 в Лиге В. Это команды совершенно разного уровня, по моему мнению. Ну, в общем-то, это отражается и в турнирной таблице. 12 очков в активе у англичан и шесть — у ирландцев, которым уже ничего не светит в этой ЛН. А у Англии есть прекрасная возможность занять первое место. Они с греками делят пока лидерство, но по дополнительным параметрам выше идут «три льва».

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Англия
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперники в своих матчах выиграли буквально несколько дней назад. Поэтому сейчас в хорошем настроении они сыграют. Но по составу, конечно же, англичане намного сильнее. И у меня нет сомнений, что Англия победит тут, например, с форой (-2) мяча», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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