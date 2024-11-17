«Трактор» — «Динамо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо».

Ставка: ТБ 5 за 1.86.

«3 октября в Москве «Трактор» выиграл у «Динамо» со счётом 4:1. Теперь наиболее вероятным видится похожий исход – победа уральской команды с солидной разницей. Бело-голубые в последние полтора месяца более-менее стабильно берут очки в матчах с теми, кто ниже классом. А вот по-настоящему сильным соперникам постоянно проигрывают по ходу всего текущего сезона. Одержать победу над равными у команды Кудашова получилось лишь раз за весь нынешний чемпионат (!), да и те 2:1 в Екатеринбурге получились нервными и упорными.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

С 23 октября (день матча с «Автомобилистом») динамовцы против звёздных команд вообще не играли. И предсказуемо отвыкли от того уровня требований, который предъявляют топ-матчи. Слабые места бело-голубых – ошибки в обороне, небезупречные спецбригады, дорогие форварды, способные «проспать» все 60 минут, нестабильные вратари. Во встречах с оппонентами уровня «Сибири» эти проблемы не так заметны, а вот в Челябинске они выйдут на первый план. «Трактор»-то, как показали уверенные 4:0 в гостях у «Магнитки», работу над ошибками ведёт как раз эффективно. Поэтому уральские зрители порадуются и победе своих любимцев, и красивому хоккею. В матче точно будет заброшено больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».