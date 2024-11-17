Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.88.

«В пятницу матч казанцев со СКА стал одним из самых красивых в ноябре. Против одной из самых звёздных атак лиги «Ак Барс» смотрелся достойно. По остроте моментов и объёму движения команда Гатиятулина не уступила невским армейцам. Видно, что в её действиях всё больше сыгранности. В таком состоянии хозяева выглядят фаворитами матча против ЦСКА, причём вряд ли позволят сопернику дотянуть даже до овертайма.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Красно-синие в двух последних матчах брали очки за счёт везения и игровых всплесков отдельных игроков. Но не стоит переоценивать победу над «Локомотивом», ведь ярославцы смотрелись вымотанными и физически, и эмоционально. «Ак Барс» гораздо свежее и должен без проблем «прикрыть» нападающих соперника. Не ждем результативного хоккея: вряд ли команды смогут забить больше чем пять голов на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android