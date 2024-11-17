«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.88.

«В пятницу матч казанцев со СКА стал одним из самых красивых в ноябре. Против одной из самых звёздных атак лиги «Ак Барс» смотрелся достойно. По остроте моментов и объёму движения команда Гатиятулина не уступила невским армейцам. Видно, что в её действиях всё больше сыгранности. В таком состоянии хозяева выглядят фаворитами матча против ЦСКА, причём вряд ли позволят сопернику дотянуть даже до овертайма.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Красно-синие в двух последних матчах брали очки за счёт везения и игровых всплесков отдельных игроков. Но не стоит переоценивать победу над «Локомотивом», ведь ярославцы смотрелись вымотанными и физически, и эмоционально. «Ак Барс» гораздо свежее и должен без проблем «прикрыть» нападающих соперника. Не ждем результативного хоккея: вряд ли команды смогут забить больше чем пять голов на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».