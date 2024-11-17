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Норвегия — Казахстан: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги наций

Норвегия — Казахстан: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги наций
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Казахстан.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.07.

«Супершанс для Норвегии. По 10 очков с австрийцами, делят первое и второе места. Несмотря на отсутствие главного плеймейкера Мартина Эдегора, разгромили Словению в последнем матче 4:1. Скандинавская команда играет в атакующий футбол, много забивает, но моментами забывает про защиту.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается Казахстана, то хуже результата я не видел. За пять игр сборная не забила ни одного мяча, а пропустила 10. У норвежцев лучший нападающий мира, и такой проходной двор может просто похоронить Казахстан. Сотворить чудо и каким-то образом набрать очки в Норвегии, я думаю, нереально.

Прогнозирую голы и выход сборной Норвегии в финальную часть турнира. Моя ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.07», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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