Норвегия — Казахстан: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Казахстан.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.07.

«Супершанс для Норвегии. По 10 очков с австрийцами, делят первое и второе места. Несмотря на отсутствие главного плеймейкера Мартина Эдегора, разгромили Словению в последнем матче 4:1. Скандинавская команда играет в атакующий футбол, много забивает, но моментами забывает про защиту.

Что касается Казахстана, то хуже результата я не видел. За пять игр сборная не забила ни одного мяча, а пропустила 10. У норвежцев лучший нападающий мира, и такой проходной двор может просто похоронить Казахстан. Сотворить чудо и каким-то образом набрать очки в Норвегии, я думаю, нереально.

Прогнозирую голы и выход сборной Норвегии в финальную часть турнира. Моя ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.07», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».