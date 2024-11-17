Италия — Франция: фрибеты на 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ в «Новогодней миссии»!

17 ноября сборная Италии примет национальную команду Франции в поединке 6-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча пройдёт в Милане и начнётся в 22:45 мск. Соперники сразятся в ремейке финала чемпионата мира — 2006, а всем клиентам БЕТСИТИ доступно участие в розыгрыше 25 000 000 рублей в «Новогодней миссии», где вас ждут квесты, ставки и бонусы.

Сборная Италии показывает неплохие результаты и особенно сильна на своём поле. В родных стенах итальянцы не знают поражений с марта 2023 года. К тому же Италия имеет свежий опыт удачного противодействия французам. Команды встречались в сентябре, и тогда Франция дома уступила со счётом 1:3.

Французские СМИ на регулярной основе сообщают о проблемах внутри национальной команды. Так, в медиа появилась информация, что Килиан Мбаппе испытывает психологические сложности и не хочет играть за сборную из-за вероятного конфликта с Дидье Дешамом. Позиции главного тренера не самые прочные, так как, по сообщениям журналиста Ромена Молина, футболисты устали от его тренерской деятельности и методов и хотят, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан.

Тем не менее в текущем розыгрыше Лиги наций Франция идёт без потерь в гостевых поединках. На выезде трёхцветные обыграли Израиль и Бельгию. Италия, в свою очередь, ни разу не проиграла дома.

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