«Вегас» — «Вашингтон»: прогноз на матч 18 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу НХЛ «Вегас» — «Вашингтон».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.28.

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. В этом сезоне «Вегас» уже встречался с «Кэпиталз», но в Вашингтоне. «Голден Найтс» потерпели поражение со счётом 2:4.

Овечкин проводит вдохновенный сезон. Впечатляет, что заброшенных шайб и голевых пасов — поровну. Россиянин не зациклен на погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Команда для него на первом месте. За это Александру воздаётся. Его обильно снабжают прекрасными передачами под бросок Алексей Протас и Дилан Строум. И сам россиянин регулярно делится с ними шайбой. Между нападающими отличная сыгранность. Даже очень надёжные защитники соперников не могут их остановить.

Подопечные Спенсера Карбери на всех парах мчатся в плей-офф. Они показывают красивый хоккей высокого качества и побеждают практически всех без разбора. Конкуренция в Столичном дивизионе высокая, что обеспечивает «Кэпиталз» дополнительной мотивацией.

Выявить фаворита в предстоящем матче не представляется возможным. Клубы подходят ко встрече в примерно равных условиях. Оба показывают отличный командный хоккей и регулярно набирают очки. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, с коэффициентом 2.28.

У «Вашингтона» и «Вегаса» одни из лучших показателей результативности в лиге. «Голден Найтс» в 17 встречах забросили 70 шайб, «Кэпиталз» провели на одну игру меньше и забили 67 голов. Показатель был бы ещё лучше, если бы «столичных» время от времени не подводило завершение. Они создают очень много моментов.

В обороне у «Голден Найтс» и «Кэпиталз» порядок. Да и голкиперы вполне надёжные. Тем не менее мастерство нападения должно возобладать над крепостью в защите. Во встречах с равными по силе соперниками «Вегас» и «Вашингтон» частенько пропускают.