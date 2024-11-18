Хорватия — Португалия: букмекеры назвали фаворита матча

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В понедельник, 18 ноября, на стадионе «Полюд» в городе Сплит состоится матч 6-го тура группового этапа соревнования Хорватия — Португалия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 3.20 — 30% вероятности. Ничья идёт за 3.50 (28%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей первой группы Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (5.80).