Хорватия — Португалия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Хорватия — Португалия.

Ставка: обе забьют за 1.78.

Сборная Хорватии потерпела сенсационное поражение в прошлом туре и серьёзно пошатнула свои позиции в квартете. Теперь команде необходимо как минимум набрать очко в заключительном туре. В противном случае придётся ждать, чтобы сборная Шотландии не обыграла сборную Польши. Короче говоря, коллектив подкинул себе работы.

В своём сегодняшнем состоянии хорваты как минимум не внушают страха. Во-первых, вспомним провал на чемпионате Европы прошедшим летом. Во-вторых, вспомним упущенную победу над сборной Польши (3:3) и поражение от сборной Португалии (1:2) в прошлой очной встрече в Лиге наций. Общее число пропущенных за пять туров мячей — семь.

А теперь взгляните на сборную Португалии. Да, было непонятное выступление в плей-офф Евро-2024, но в Лиге наций всё шикарно. Пять матчей, четыре победы, одна случайная ничья и 13 забитых мячей в сумме преобразовались в досрочный выход в плей-офф соревнования. И главный вопрос здесь, пожалуй, следующий — найдут ли футболисты в себе мотивацию? Судя по самоотдаче — легко!

39-летний капитан Криштиану Роналду благодаря своему даже немного маниакальному подходу к тренировкам умудряется до сих пор делать результат. В прошлом туре он принял участие в трёх из пяти голов в ворота сборной Польши (5:1). Реализовал пенальти, забил с игры и отдал голевую передачу. Такими темпами дойдёт и до заветной тысячи голов в карьере. Сейчас у него 910 штук.

Разумеется, нет смысла биться за каждый мяч, рискуя получить травму. Однако португальцы запросто организуют хорватам испытания. В качестве ставки мы проверили бы голы в обе стороны, поскольку гости хороши, а хозяевам жизненно необходимы очки. Но альтернативный вариант — победа гостей с нулевой форой.