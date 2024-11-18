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Названы шансы сборной Испании одержать пятую победу подряд в Лиге наций

Названы шансы сборной Испании одержать пятую победу подряд в Лиге наций
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В понедельник, 18 ноября, на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в городе Санта-Крус-де-Тенерифе состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Испания — Швейцария. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Сборная Испании идёт на серии из четырёх побед в Лиге наций.

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают испанцам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа сборной Швейцарии оценивается коэффициентом 6.60 (14%), а ничья идёт с коэффициентом 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики склоняются к результативной встрече представителей четвёртой группы Лиги А. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

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