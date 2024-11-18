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Польша — Шотландия: эксперты назвали фаворита

Польша — Шотландия: эксперты назвали фаворита
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18 ноября на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша) состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Шотландия. Начало игры — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 2.23. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2230 рублей.

Успех шотландцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Польша — Шотландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

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