Польша — Шотландия: прогноз на матч в Варшаве

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Польша — Шотландия.

Ставка: Шотландия победит за 3.40.

У команд одинаковое количество очков. Поляки идут выше за счёт лучших дополнительных показателей. Ничья бело-красных устроит, но в случае поражения они пойдут на понижение. С настроем у обеих сборных порядок, да только шотландцы подходят к матчу ещё и с приподнятым боевым духом.

«Тартановая армия» в последних двух встречах сыграла вничью с Португалией (0:0) и победила Хорватию (1:0). Даже в меньшинстве «шашечные» имели шансы для того, чтобы забить. Однако их подвела реализация, а ещё очень здорово сыграл опытнейший голкипер Шотландии Крэйг Гордон, которому, на минуточку, уже 41 год.

Во встрече с Хорватией победный гол записал на свой счёт один из лидеров «Астон Виллы» Джон Макгинн, для которого сезон складывается неудачно. Он вышел на замену на 66-й минуте. Моральная составляющая полузащитника после забитого за национальную команду мяча должна улучшиться.

Также болельщики вправе ждать голов от Скотта Мактоминея, ставшего лучшим бомбардиром сборной Шотландии в отборочном турнире на Евро-2024. Полузащитник «Наполи» имел возможность отличиться во встрече с хорватами, но его удар парировал Доминик Котарски.

Заключить пари на то, что Шотландия победит Польшу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. На важные матчи «тартановая армия» настраивается особенно здорово. В отборе на Евро-2024 ей даже удалось победить Испанию (2:0). Подопечным Стива Кларка необходимо вспомнить те наработки. Первые шаги к этому уже сделаны.