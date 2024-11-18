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Назван фаворит матча Сербия — Дания

Назван фаворит матча Сербия — Дания
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18 ноября на стадионе «Дубочица» в городе Лесковац (Сербия) состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Дания. Начало игры — в 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 2.65. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2650 рублей.

Успех датчан оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Сербия — Дания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.96.

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