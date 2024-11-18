Сербия — Дания: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Сербия — Дания.

Ставка: Дания победит за 2.90.

«Белые орлы» расположились на третьей строчке в турнирной таблице. Они победили только Швейцарию (2:0), и то не без везения. Также подопечные Драгана Стойковича чудом спаслись от поражений в матчах с Испанией (0:0) и Швейцарией (1:1). Героически сыграли голкиперы Сербии — Предраг Райкович и Джордже Петрович. На двоих в этих встречах они совершили целых 12 сейвов. Плюс соперников подвело завершение.

Уступили подопечные Стойковича как раз Дании (0:2) и Испании (0:3). Нападающий «белых орлов» Никола Чумич, на клубном уровне выступающий за казанский «Рубин», отметил, что в матче с испанцами у его сборной не получалось сохранить мяч даже две секунды.

Датчанам удавалось не только удерживать мяч больше двух секунд. У них вышло доставить Испании серьёзные проблемы в последней игре. «Красная фурия» победила, но в концовке её болельщикам пришлось понервничать.

В отличие от Сербии, у Дании с креативом нет никаких проблем. Красотой и изобретательностью радует лидер национальной команды Кристиан Эриксен. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» находит возможность отдать передачу и вывести партнёра по сборной на ударную позицию в непростых ситуациях.

А уж какой красивый гол Эриксен забил во встрече 4-го тура группового этапа Лиги наций со Швейцарией. Вся атака «алой гвардии» от начала до конца была прекрасна. Практически вся команда поучаствовала в атаке. До чего хладнокровно и выверенно был забит этот мяч.

Класс футболистов Дании выше, чем у Сербии. Это подтверждают как результаты дистанции и качество игры команд с Испанией, так и история очных встреч. Только в одной из пяти «белые орлы» не уступили — 0:0. Поставить на то, что «алая гвардия» их обыграет, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.