Овечкин забил «Вегасу» в каждом периоде. Сыграл коэффициент 101.0

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2) оформил первый хет-трик с декабря 2022 года.

Нападающий забросил шайбы во всех трёх периодах (на 6-й, 38-й и 60-й минутах), одна из которых была в пустые ворота.

Отставание Александра от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб. После этого матча Овечкин вышел на первое место гонки снайперов нынешнего сезона НХЛ (13).

Ставки на гол Овечкина принимались с коэффициентом 1.70, а на хет-трик в исполнении россиянина можно было заключить пари за 50.0.

При этом на гол Овечкина в каждом периоде давали коэффициент 101.0, то есть со ставки в 1000 рублей выплата составила бы 101 тыс. рублей.

«Вашингтон» считался аутсайдером встречи: победа «Кэпиталз» шла с коэффициентом 3.00, а на тотал больше 6.5 гола давали 2.28.