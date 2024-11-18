Испания — Швейцария: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака»«Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Наций Испания — Швейцария.

Ставка: победа Испании 2:0 за 6.20.

«В заключительном туре Лиги Наций состоится игра Испании и Швейцарии. С одной стороны, тут нет сомнений в том, кто является фаворитом. С другой стороны, команда де ла Фуэнте уже решила для себя все в этой группе. Далеко не факт, что мы тут увидим доминирующую победу хозяев поля.

Испания, ожидаемо, оказалась сильнее всех в группе. Было изначально понятно, что Дании, Сербии и Швейцарии тяжело будет с ней тягаться. Особенно вспоминая, как «красная фурия» провела Евро-2024, на котором она заслуженно выиграла. Единственная неудача коллектива произошла в первом туре, когда, кажется, испанцы еще не отошли после победы на Евро — 0:0 с Сербией. После этого коллектив только выигрывал. Удалось ему за четыре тура забить десять голов, а пропустить — всего два. По голу испанцам забили Швейцария (4:1) и Дания (2:1).

С датчанами Испания как раз играла пару дней назад. Уже на тот момент коллектив решил для себя вопрос с выходом в финальный раунд Лиги Наций. Состав вышел смешанный, большинство игроков основы вышло только во втором тайме. И все равно подопечные де ла Фуэнте были намного сильнее противника. С 13 очками они теперь лидируют с отрывом от ближайших преследователей в шесть и восемь баллов.

Швейцария же неприятно удивила в этой Лиге Наций. Мы привыкли, что это крепкий середняк в Европе, который иногда готов дать отпор топовым соперникам. И такое мнение о швейцарцах подтвердилось на Евро-2024, где команда действительно показала сильное выступление, в плей-офф даже Италию выбила. Но в этой ЛН все совсем по-другому сложилось для коллектива.

У Швейцарии нет ни одной победы в пяти турах. Более того, в первых трех матчах только проигрывала команда. Только в последних двух турах ей удалось поделить очки с соперниками — 2:2 с Данией и 1:1 с Сербией. В других матчах швейцарцы безальтернативно проигрывали.

В общем, да, особой мотивации оставлять все силы на поле у «красной фурии» нет, скорее всего, на поле выйдут резервисты и молодые игроки. Но такая же ситуация была и в прошлом матче команды с Данией. И все равно действующий чемпион Европы выглядел намного лучше. Так что и тут Швейцарии не на что рассчитывать, я уверен», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».