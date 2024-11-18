«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 5 за 2.07.

«Из фокуса внимания широкой публики как-то выпали последние успехи «Салавата». Тем временем в ноябре уфимцы выиграли пять матчей из шести. Причём в соперниках у них были не только простенькие «Сибирь» с «Барысом», но и мощный СКА, и крепкое «Торпедо». В настоящий момент команда Козлова банально сильнее «Магнитки». Игра «Металлурга» в последнее время выглядит удручающе. Домашние 0:4 от «Трактора» и всего один гол, да ещё при тусклейшем хоккее, в Тольятти. Кризис чемпионов сильнее, чем казалось на старте чемпионата.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават» ко всему прочему и настраивается на уральских сталеваров очень качественно. Уфимцы должны реализовать своё преимущество в сыгранности и в игровых кондициях – и выиграть с уверенной разницей. «+3» в их пользу – конечно, риск, но, если учитывать контраст в готовности обеих команд, не такой уж большой. В матче будет заброшено меньше пяти шайб. Будь «Магнитка» в боевом состоянии, советовал бы ставить на серьёзный тотал. Но сейчас не верится в чудесное и быстрое преображение гостей к лучшему, много они не забьют», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».