Сербия — Дания: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Сербия — Дания.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Сербия и Дания встретятся в заключительном туре Лиги наций. Важная встреча для сборных — кто тут выиграет, тот попадёт в финальный этап турнира.

Датчане сейчас идут на небольшой серии без побед из трёх игр. Они хорошо начали турнир, победили в двух матчах Швейцарию и Сербию (2:0 оба раза). Но вот затем только теряли очки датчане: 0:1 и 1:2 от Испании и 2:2 — со Швейцарией. В группе команда всё ещё идёт на втором месте. Шансов занять первое место, сместив оттуда Испанию, у неё уже нет — разрыв составляет шесть очков. А вот опуститься после последнего тура коллектив из Дании ещё может.

Сербия как раз и идёт на третьем месте сейчас в группе, уступая датчанам всего на два очка. В общем-то, сложно сказать, что команда заслужила выход в финальный раунд. У неё всего одна победа в активе после пяти туров — 2:0 со Швейцарией. В остальных противостояниях команда теряла очки — дважды сыграла вничью с Испанией (0:0) и со швейцарцами (1:1). а также уступила Дании (0:2) и Испании в ответном матче (0:3).

Не думаю, что датчане тут умудрятся проиграть и пролететь мимо финального раунда Лиги наций. Они явно провели турнир лучше Сербии и Швейцарии. На том же Евро они выглядели довольно неплохо для своего уровня. Да и в прошлой очной встрече соперников Дания по делу выиграла, сыграла лучше, заслужила победу.

Я не думаю, что сейчас Сербия сможет победить. Вероятный исход для меня — ничья. Ставлю на счёт 1:1 — коэффициент 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».