«Спартак» – «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 18 ноября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Адмирал».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.85.

«Эти команды встречались почти месяц назад, 21 октября во Владивостоке в зубодробительном поединке, победа досталась команде Леонида Тамбиева, хотя красно-белые по ходу той встречи вели со счётом 3:0. Так было до середины игры, но «Адмирал» нашел в себе силы сравнять счёт за 4 минуты до конца третьего периода и далее в овертайме вырвал победу благодаря удалению, которое заработал молодой защитник «Спартака» 21-летний Вениамин Королев.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Вдумайтесь, он тогда просто прижал шайбу к борту на последних секундах. Так делать нельзя. А он, похоже, этого не знал, так как был поднят из ВХЛ по ходу сезона. Обидный момент, обидное поражение.

Видите, я это вспомнил на ходу, даже не заглядывая никуда. А знаете, почему? Потому что смотрю почти все игры. А матч между этими командами стал реально крутым, поэтому многие фрагменты до сих пор в памяти. А раз уж помню я, то наверняка помнит то поражение и «Спартак». А значит, были сделаны выводы и будет большое желание взять реванш.

По текущей форме команд скажу следующее: у «Спартака» шесть побед в семи последних матчах, а у «Адмирала» на этом же отрезке четыре победы и три поражения, два из которых за пределами основного времени.

Написал текст выше и пришел к выводу, что на этот матч я выбираю — победа «Спартака» и общий тотал голов больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».