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«Спартак» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

«Спартак» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Адмирал».

Ставка: ТМ 5 за 2.28.

«0 либо один гол на выезде – для «Адмирала» в этом сезоне почти что норма. «Спартак» явно перестраивает игру и прямо сейчас тоже играет в стиле типичной «низовой» команды. Красно-белые сознательно уделяют наибольшее внимание обороне, отрабатывают навыки удержания минимального счёта и «выжигания» свободного пространства в своей зоне – зачастую в ущерб результативности. Даже недавние 4:1 с «Северсталью» не должны обманывать: команда Жамнова сушила игру как могла, и до 55-й минуты счёт в той встрече был равным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому четыре шайбы на двоих для предстоящего матча – максимум. Достаточно прозрачен и исход с победой хозяев. «Адмирал» забивает больше двух только тем соперникам, которые раскрываются сами. А «Спартак», как мы уже обсудили, постарается действовать максимально дисциплинированно. Впереди красно-белые возьмут своё за счёт преимущества в мастерстве. А приморцы, понимая, что шансов на очки мало, могут вообще поберечь силы. Ведь для них куда важнее следующие матчи выездной серии, в Череповце и в Омске», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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