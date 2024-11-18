Польша — Шотландия: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги наций 18 ноября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Шотландия.

Ставка: победа Польши за 2.19.

«Польша и Шотландия встретятся в шестом туре Лиги Наций. Обе команды набрали по четыре очка после пяти туров. Никто не хочет вылетать в дивизион ниже. Поэтому эта встреча прямых конкурентов.

У Польши, я считаю, больше преимущества, потому что она играет дома. Пока свою единственную победу в этой Лиге Наций она как раз одержала над Шотландией в гостях. 3:2 было в том матче. Левандовски забил и сделал голевую передачу, на 96 минуте победный гол забил Залевски.

Вообще, в этой Лиге Нации у Польши нет ни одной домашней победы. Я думаю, что в игре против шотландцев у нее есть отличный шанс прервать эту неприятную серию. Проиграли поляки дома Португалии, сыграли чудом вничью с Хорватией. Так что я думаю у Польши есть все шансы тут, на мой взгляд. У нее интересней в целом состав, хотя команды примерно одного уровня. Конечно, есть яркие звезды в составе, прежде всего. Левандовски.

Что касается Шотландии, то в предыдущем туре она одержала свою первую победу над Хорватией дома. Конечно, помогло удаление в конце первого тайма у хорватов. Потому что до удаления преимущества соперника было по ударам заметное было – 8:2. Потом уже Шотландия имела перевес, целый тайм играла в большинстве и в конце забила решающий гол. Команда таким образом включилась в борьбу за сохранение места в дивизионе.

Но мне кажется, что в этом матче сыграет фактор своего поля. Я думаю, что поляки нестабильные по игре все-таки свое возьмут тут. С Португалией в первом тайме в прошлом туре поляки даже лучше играли, у них было больше моментов. Но потом пропустив, они во втором тайме развалились и выдали очень плохую концовку.

Но повторюсь, подбор исполнителей, потенциал у польской команды высокий. Я думаю, что, учитывая еще и коэффициент, и домашний фактор поля, и последний тур, Польша тут наверняка выиграет с коэффициентом 2.19», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».