Хорватия — Португалия: ставка Романа Павлюченко на игру дивизиона А Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Наций Хорватия — Португалия.

Ставка: победа Португалии за 2.24.

«Хорватия и Португалия встретятся в рамках шестого тура Лиги Наций. Не жду тут лёгкой победы гостей. Думаю, хорваты постараются усложнить жизнь сопернику.

Обе команды уже гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. Польша и Шотландия не смогли навязать им борьбу. Более того, свои позиции в группе они уже сохранят. Сейчас Португалия лидирует с 13 очками, а Хорватия идет второй, имея в активе семь баллов. Так что сейчас турнирной мотивации у них не будет.

Пару дней назад в пятом туре они провели игры с разными результатами. Португалия встречалась с Польшей. В первом тайме казалось, что все идет либо к нулевой ничьей, либо к минимальной победе португальцев. Однако во второй половине встречи команда Мартинеса ускорилась, начала активнее давить, забив в итоге пять голов. Роналду дубль сделал, один из мячей в падении через себя забил. Польша же всего одним голом под конец ответила — 5:1 в итоге.

А вот у Хорватии была тяжелая игра с Шотландией. «Шашечные» изначально считались фаворитами в их паре. Но на 44-й минуте они остались на поле вдесятером — удалили Сучича. И после этого хорваты были очень близки к нулевой ничьей, до последнего они не пропускали. Второй тайм команда, конечно, тяжело провела и пропустила на 86-й минуте — 0:1.

Для Хорватии эта неудача стала второй в этой Лиге Наций. В первый раз она как раз проиграла Португалии — 1:2. А вот команда Мартинеса не имеет поражений на своем счету. Она только один раз сыграла вничью с Шотландией (0:0), выиграв в оставшихся турах.

Я тут не жду яркой игры и множества голов. Учитывая, что в группе для них уже ничего не изменится, думаю, мы увидим тут много резервистов, будет неспешный футбол от обороны. Но все-таки я склоняюсь к тому, что там один гол со стандарта Португалия забьет, например, и так и выиграет.

Моя ставка — победа Португалии с коэффициентом 2.24», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».