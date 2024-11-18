«Филадельфия» — «Колорадо»: прогноз на матч 19 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Филадельфия» — «Колорадо».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.10.

«Филадельфия» встала на путь исправления. Она проиграла только 4 из 11 последних матчей. Джон Торторелла привёл механизмы системы в порядок. Его подопечные стали меньше пропускать и при этом сохранили хорошую результативность. В 18 встречах они забросили 54 шайбы.

У «Колорадо» дела обстоят менее радужно. Команду очень сильно штормит. Основная причина — длительное отсутствие ведущих хоккеистов. До сих пор не вернулся Габриэль Ландеског, и пока что не в оптимальных кондициях прошедший Программу помощи игрокам НХЛ Валерий Ничушкин.

Ничушкин очень важен для «Колорадо». С сезона-2021/2022 «Эвеланш» выиграли только 48 из 94 матчей без россиянина, а с ним – 118 из 169. Остаётся только надеяться, что не будет новых срывов. Валерий заверяет, что изменил практически всё в образе жизни, в частности, подход к тренировкам.

Вопрос только в том, как скоро Ничушкин наберёт форму. «Колорадо» нуждается в его лучшей версии. У «Эвеланш» большие проблемы оборонительного характера. В 18 встречах они пропустили целых 68 шайб. Результативности Натана Маккиннона, Кейла Макара и Микко Рантанена часто оказывается недостаточно. Голкиперы и защитники обесценивают их старания.

Ничушкин способен выполнять большой объём командной работы. Он очень хорош в отборе. Единственное, полгода — это солидный простой. А у Джареда Беднара нет иного выбора, кроме как выделять Валерию много игрового времени. Только так можно ускорить возвращение россиянина в былую форму.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. В игре «Филадельфии» в защите стало больше слаженности, но остановить мощное нападение «Эвеланш» — очень сложная задача. Даже несмотря на имеющиеся проблемы, «Колорадо» опасен. Списывать его со счетов нельзя.