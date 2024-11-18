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Названы шансы Овечкина оформить хет-трик во втором матче подряд

Названы шансы Овечкина оформить хет-трик во втором матче подряд
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19 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта» будет играть с «Вашингтоном» на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Начало – не ранее 5:00 мск. Это будет первая в истории встреча этих команд.

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Букмекерские конторы отдают предпочтение «столичным». Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Шансы «Юты» оценили в 2.60. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.20. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.47.

Ставки на гол российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина принимаются с коэффициентом 1.70. Если Овечкин забросит как минимум две шайбы, зайдёт коэффициент 7.00. На хет-трик россиянина выставлен коэффициент 50.0.

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