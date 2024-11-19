«Юта» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу «Юта» – «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.30.

Никто и не сомневался, что первый сезон в НХЛ получится для «Юты» сложным. «Юта» занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона с 17 очками. Команда проиграла 10 из 17 матчей, пропустив 56 шайб.

Для «Вашингтона» этот сезон начался почти прекрасно. Команда находится на третьей строчке в таблице Столичного дивизиона, но отставание от «Каролины» и «Нью-Джерси» составляет всего одно очко. «Кэпиталз» показывают отличный хоккей. Во многом благодаря работе Спенсера Карбери, который нашёл удачные сочетания в звеньях.

Овечкин, Строум и Протас превратились в мощнейшую тройку нападающих, с которыми редко какая защита может совладать. У Александра сложилось идеальное взаимопонимание, появилась «химия» с партнёрами по звену. Всё это отражается на результативности звёздного форварда, а также на самой команде.

В последнем матче «Вашингтон» победил «Вегас» со счётом 5:2. Впервые с декабря 2022 года Овечкин оформил хет-трик. Россиянину осталось забросить всего 28 шайб, чтобы сравняться с великим Уэйном Гретцки. Всего Александр забросил 11 шайб в последних 10 встречах. Он вышел на первое место в списке лучших снайперов этого сезона с 13 голами.

Также напомним, до разгрома «Вегаса» «Вашингтон» победил «Колорадо» — 5:2. «Кэпиталз» в этом сезоне проиграли только 5 из 17 встреч. Но в НХЛ невозможно совсем идти без поражений. Слишком плотный график, огромное количество сильных соперников и многие другие факторы влияют на временные спады.

Больше «столичных» (72 шайбы) в этом сезоне забросил только «Виннипег» (74 гола). И чувствуется, что дальше будет только лучше. В слишком хорошей форме Александр Овечкин. Ему помогают поддерживать себя в тонусе Протас и Строум. У этой тройки великолепная сыгранность. О «Юте» такого не скажешь. Сейчас она точно не конкурент «Кэпиталз». Поставим на победу «Вашингтона» за 2.30.