Албания — Украина: букмекеры назвали фаворита

19 ноября на стадионе «Эйр Албания» в городе Тирана состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Албания — Украина. Начало игры — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.38. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2380 рублей.

Успех албанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Албания — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.98.