Албания — Украина: прогноз на матч 19 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Албания — Украина.

Ставка: Албания не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

В последних двух встречах красно-чёрные победили на выезде Грузию (1:0), а также сыграли вничью с возглавляющей турнирную таблицу Чехией (0:0). В стартовом туре Лиги наций албанцы победили украинцев со счётом 2:1. Причина — невероятно слаженная игра красно-чёрных в обороне. Даже в матчах с очень сильными сборными они мало пропускают.

Для украинцев расклад в турнирной таблице Лиги наций малоприятный. Если они не сумеют выиграть предстоящую встречу, то пойдут на понижение. В последних двух играх подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Чехией (1:1) и Грузией (1:1), но в обоих случаях соперники смотрелись лучше.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль в послематчевом интервью заявил, что разочарован итоговым результатом. Он считает, что «крестоносцы» заслуживали большего. Если бы они не допустили несколько простых ошибок, то одержали бы победу.

У сборной Украины спад. Практически все её ведущие футболисты пребывают в плохом тонусе. Не забивает за «Челси» в АПЛ Михаил Мудрик, Александр Зинченко провёл только пять неполных матчей во всех турнирах за лондонский «Арсенал», и Артём Довбик после перехода в «Рому» сильно сбавил. У римлян жуткий кризис.

Заключить пари на то, что Албания не проиграет Украине и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Высокой результативности ждать точно не стоит. На двоих команды в пяти матчах в Лиге наций пропустили только 11 мячей, но и сами забили только девять.