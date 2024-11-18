«Салават Юлаев» – «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Уфе

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.83.

«Салават Юлаев» выиграл пять из шести матчей, проведенных в ноябре, да и в единственном проигранном матче сумел завоевать очко, уступив минскому «Динамо» только в серии буллитов. Уфимцы набрали шикарную форму, а ведут вперед команду по-прежнему легионеры – Шелдон Ремпал и Джош Ливо находятся в топ-10 лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Магнитка» также наладила свою игру – команда Андрея Разина выиграла четыре из пяти последних матчей. Залог успеха – отличная игра в обороне и уверенные действия основного вратаря и самого ценного игрока прошлого плей-офф Ильи Набокова. В атаке пока не все получается, но двух-трех заброшенных шайб при качественных действиях у своих ворот магнитогорцам хватает. Наверняка матч будет принципиальным для спортивного директора «Металлурга» Евгения Бирюкова, который начинал сезон в качестве ассистента главного тренера «Салавата Юлаева».

Уфимцы лучше всех на Востоке играют на домашнем льду: в 12 матчах команда Виктора Козлова набрала 20 очков. «Магнитка» же выиграла четыре последних матча на выезде. Рискну поставить на итоговую победу уфимцев – у них было на день отдыха больше, «Салават» в целом действует увереннее и острее в атаке», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».