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Чехия — Грузия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций

Чехия — Грузия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций
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19 ноября на стадионе «Андрув» в городе Оломоуц (Чехия) состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Грузия. Начало игры — в 22:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Успех грузин оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры считают, что матч Чехия — Грузия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.

Если забьют футболисты сборной Чехии, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

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