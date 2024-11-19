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Чехия — Грузия: прогноз «Чемпионата»

Чехия — Грузия: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Чехия — Грузия.

Ставка: Чехия победит за 1.85.

Грузины нанесли чехам разгромное поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций — 4:1. Во многом счёт обусловлен травмами ведущих защитников «народной команды». Ивану Гашеку пришлось экспериментировать. После второго пропущенного мяча его подопечные расклеились. «Крестоносцы», наоборот, почувствовали уверенность.

У «крестоносцев» были очень хорошие шансы выиграть группу, но в последних трёх играх они не сумели победить Украину (0:1 и 1:1), а также Албанию (0:1).

Чехи быстро реабилитировались после разгромного поражения от грузин. Они победили Украину (3:2) и Албанию (2:0), а также два раза сыграли вничью. «Народная команда» расположилась на первой строчке в турнирной таблице группового этапа Лиги наций, и вряд ли уже спустится ниже.

Не сразу, но Иван Гашек всё же сумел вернуть национальной команде крепость в обороне. Восстановился от травмы Томаш Голеш, в расположение сборной были вызваны Ян Боржил и Вацлав Емелка. В результате, в последних трёх встречах Чехия пропустила только один мяч.

Состав сборной Чехии очень хорошо сбалансирован. Гораздо лучше, чем у Грузии. Вилли Саньолю приходится работать в условиях ограниченных ресурсов.

Поставить на победу чехов в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Грузины умеют творить сенсации, но практически все очки в играх с сильными соперниками они добыли за счёт воодушевления от невероятной поддержки болельщиков на домашнем стадионе. На выезде «крестоносцы» менее опасны.

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