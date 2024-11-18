СКА — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Амур».

Ставка: победа СКА с форой (-2) за 1.84.

«На первый взгляд фаворит в этой встрече очевиден. СКА – один из топ-клубов КХЛ, а «Амур» подходит к матчу в Санкт-Петербурге с серией из 12 поражений. Но и у армейцев последние встречи получаются не самыми удачными: из семи последних матчей СКА проиграл шесть. Единственную победу армейцы одержали в Новосибирске, правда, при этом не забили ни разу в основное время и в овертайме, добыв два очка в серии буллитов. Игра СКА в Казани получилась неоднозначной – армейцы долго уступали, но сравняли счёт благодаря голу Марата Хайруллина на последних секундах. Правда, в овертайме всё же проиграли.

В «Амуре» не стали назначать нового главного тренера, доверившись Виктору Костючёнку, исполняющему обязанности после увольнения Андрея Мартемьянова. При этом хабаровский клуб ищет усиление на трансферном рынке – в ближайшее время команду могут пополнить Мэтт Джурасик и нападающий Сергей Дубакин. А вот с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Александром Хохлачёвым в Хабаровске справедливо решили расстаться.

СКА получил два выходных после игры в Казани, и армейцы подойдут к встрече не менее свежими, чем «Амур», который провёл неделю без матчей. Так что ставлю на уверенную победу СКА с форой -2», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».