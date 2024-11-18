«Юта» — «Вашингтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Юта» — «Вашингтон».

Ставка: индивидуальный тотал «Юты» больше 2 за 1.29.

«Овечкин в гостях у Сергачёва! «Юта» потихоньку спустилась на логичное для себя место (не забываем, что «Юта» — это «Аризона» плюс пару ветеранов только в «Юте»).

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК Юта Солт-Лейк-Сити Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон», наоборот, тянется на вершину и после двух гостевых побед — над «Вегасом» (5:2) и «Колорадо» (5:2) — переместился на третье место Востока. Город Грехов положительно повлиял на Овечкина, который побаловал хоккейный мир хет-триком. Александр открыл счёт на шестой минуте первого периода в большинстве и закрыл в пустые ворота в третьем. Но не стоит удивляться, ведь Овечкин хорошо знал, кому забрасывает — бывшему вратарю «Вашингтона» Самсонову. К счастью гостей, он — лёгкая добыча. По игре «Вегас» был острее и давил беспредельно. «Столичные» выиграли всего лишь 42% вбрасываний и допустили 42 броска по своим воротам. Всё просто — один кипер был в порядке, другой — не очень. Победоносный вратарь — также бывший, но «Вегаса», хорошо понимал, против кого играет, и справился со своей задачей на отлично. Овечкин не забивал четыре игры подряд, с 6 ноября, и как следует разрядился на Самсонове.

Рассказывать про успехи «Вашингтона» гораздо интереснее и красочнее, чем про «Юту». Но встреча может получиться сложной для гостей, потому что силы имеют лимиты. Команда играет второй вечер подряд: лёд-самолёт-лёд. Хозяевам нужно использовать свой шанс. В последних шести домашних играх «Юта» одержала лишь две победы.

У хозяев есть шансы на успех, если они будут приглядывать за Овечкиным, отрабатывать моменты, соблюдать дисциплину (у «Вашингтона» четвёртое с конца большинство в лиге) и забивать. Команда еле натягивает 2.7 гола за вечер! Дадим ей шанс и поставим на ИТБ 2 для хозяев», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».