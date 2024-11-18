Россия — Сирия: прогноз букмекеров на матч в Волгограде

Во вторник, 19 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде состоится матч Россия — Сирия. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают подопечных Валерия Карпина очевидными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.07, что можно представить как 83% вероятности.

Победа сборной Сирии оценивается коэффициентом 25.00 (4% вероятности). Ничья идёт за 7.20 (13%).

На тотал больше 3.5 гола выставлен коэффициент 1.80, а тотал меньше 3.5 гола идёт за 2.00. Заключить пари на победу сборной России с разницей в четыре и более мяча предлагается с коэффициентом 2.15.

Самый вероятный исход встречи — 3:0 в пользу сборной России (5.50). На 2:0 в пользу россиян дают 6.00, а точный счёт 4:0 в пользу России оценён в 6.10.