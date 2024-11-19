Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Венгрия — Германия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

Венгрия — Германия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций
Комментарии

Во вторник, 19 ноября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоится матч 6-го тура группового этапа соревнования Венгрия — Германия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Материалы по теме
Венгрия — Германия. 7:0 — это ещё не конец
Венгрия — Германия. 7:0 — это ещё не конец

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа сборной Венгрии оценивается коэффициентом 6.20 — это 15% вероятности. Поставить на ничью можно за 4.60 (21%).

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру от представителей третьей группы Лиги А. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Материалы по теме
Россия — Сирия. Не 11:0, но тоже весело
Россия — Сирия. Не 11:0, но тоже весело
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android