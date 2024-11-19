Венгрия — Германия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

Во вторник, 19 ноября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоится матч 6-го тура группового этапа соревнования Венгрия — Германия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа сборной Венгрии оценивается коэффициентом 6.20 — это 15% вероятности. Поставить на ничью можно за 4.60 (21%).

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру от представителей третьей группы Лиги А. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.