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Венгрия — Германия: прогноз на матч

Венгрия — Германия: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу Венгрия — Германия.

Ставка: Германия победит + тотал больше 1.5 гола за 1.75.

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Вне зависимости от результатов заключительных матчей сборная Германии финиширует первой и выступит в плей-офф Лиги наций. Вторая строчка в любом случае останется за сборной Нидерландов, а сборная Венгрии никуда не денется из топ-3. Логично замкнула квартет команда Боснии и Герцеговины.

Это значит, что предстоящая встреча сборных Венгрии и Германии фактически ни на что не влияет, а потому не представляет ценности с точки зрения турнирной борьбы. Скорее всего, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман перетасует заявку на игру и мы увидим ряд изменений. Впрочем, с мотивацией у немцев, кажется, проблем нет. Они обеспечили себе путёвку в плей-офф ещё в октябре, но это не помешало им катком проехаться по Боснии и Герцеговине. 7:0 на таком уровне — это внушительно.

Любопытно также, что сборная Венгрии, будучи ещё в споре за топ-2, разгромно уступила своему конкуренту — то есть сборной Нидерландов (0:4). А ведь лидеры были в строю! Вообще, в этом цикле Лиги наций команда крайне нестабильна. То получает 0:5 от немцев, то отбирает очки у нидерландцев. Не до конца понятно, чего ждать на этот раз. Но вряд ли чего-то особенного.

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсмана дважды встречалась со сборной Венгрии в этом году. В обоих случаях оказалась сильнее — 2:0 и 5:0. Учитывая достойную работу нынешнего руководства бундестим, скорее всего, она снова окажется сильнее. Не исключаю, что на своём поле венгры смогут отличиться, а потому голов будет немало.

В пользу результативного матча говорит и тот факт, что немецкая команда чуть хуже проводит выездные встречи. За две игры в гостях немцы пропустили три мяча и один раз потеряли очки. Пожалуй, наиболее подходящей выглядит ставка на тотал больше 1.5 мяча через победу гостей. Что-то вроде 2:0, 2:1 или 3:1 здесь вполне можно будет увидеть.

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