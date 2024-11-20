«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Питтсбург» — «Тампа-Бэй».

Ставка: «Тампа» победит за 2.30.

У «Питтсбурга» всё очень плохо. Команда думает не о том, как заполучить путёвку в плей-офф. Ей бы хоть закончить сезон не на последнем месте в сводной таблице НХЛ.

В игре с соперниками посильнее у «Питтсбурга» всплывают большие проблемы оборонительного характера, стараний Малкина и Кросби становится недостаточно. В 20 встречах подопечные Салливана пропустили 80 шайб, что с большим отрывом является худшим показателем в лиге.

У «Тампа-Бэй» дела идут гораздо лучше. Недавно «Лайтнинг» потерпели четыре поражения подряд, но Джон Купер быстро вернул команду в победное русло. В последних двух матчах его подопечные победили лидирующий «Виннипег» (4:1) и «Нью-Джерси» (4:0).

Кучеров и Василевский делают результат. Во многом благодаря их стараниям «Тампа-Бэй» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Заключить пари на победу «Лайтнинг» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Несмотря на то что игра пройдёт в Питтсбурге, «Пингвинз» видятся явными аутсайдерами. Они проиграли 10 из 20 матчей в основное время. «Лайтнинг» выиграли 8 из 16 встреч по итогам 60 минут.