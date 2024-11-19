Россия — Сирия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Сирия.

Ставка: победа Сирии с форой (+3.5) за 1.70.

«После триумфальной победы в Краснодаре над Брунеем со счетом 11:0 сборная России сыграет с куда более опасным соперником, которого многие недооценивают.

Сборная Сирии входит в сотню лучших команд ФИФА, занимая 93-е место. Если смотреть последние матчи сборной Сирии, то она провалила только одну игру — матч против Японии. Чем-то эта команда похожа на сборную Ирака и Ирана, а как вы помните Россия в Петербурге со счетом 2:0 победила Ирак. С Ираном так вообще от ножа была игра и России было максимально сложно.

Сирия по игрокам явно уступает Ирану, но коллективно команда очень приличная. Сирия — это точно не Бруней. Это крепкая и атлетичная команда. Матч пройдет в Волгограде, и наверняка будет хорошая явка и атмосфера. Многие верят, что Россия сейчас на ходу. Сейчас команда столько назабивала Брунею и продолжит в том же духе.

У меня на этот счет есть сомнения. Понятно, что Россия классней соперника и нам это ясно. Сейчас Сирию возглавил 49-летний испанский наставник, который поработал с разными возрастными коллективами и в 2024 году вместе с Испанией выиграл молодежный чемпионат Европы. Наверняка он захочет себя показать против России, да и для сборной матч явно не проходной.

Если сборная России выиграет, а я уверен, что она победит, то не с разгромным счетом. Мне кажется, что Сирия доставит немало проблем России. Я бы взял Сирию с форой (+3,5). Если Россия и выиграет, то не с разницей в 4 мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».