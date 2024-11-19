Россия — Сирия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч в Волгограде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Сирия.

Ставка: тотал России в первом тайме больше 1.5 за 1.95.

«Сирия, конечно, более серьёзный соперник, чем Бруней. Вот даже вижу это из коэффициентов. Признаюсь, не очень хорошо знаком с этой командой, но результаты у неё в целом достойные. Выходили в плей-офф на Кубке Азии, где дали бой Ирану, уступив только по пенальти. А Иран — постоянный участник чемпионатов мира, уважаемая команда. Из явных неудач — это 0:5 с Японией, но японцам и испанцы могут порой проиграть. Но сейчас опять говорят, что приехали без ряда основных футболистов. Не понимаю, как это происходит. Но вот такое отношение, к сожалению. Правда, там тренер интересный, с испанской молодёжью поработал, и успешно. Не знаю, как он в Сирии оказался. Интересно будет посмотреть.

У наших ребят, думаю, с настроем проблем не будет. Сразу должны взяться за дело. Выйдут те, кто не играл с Брунеем, на свежачка. Я считаю, что и здесь проблем не будет. Стадион в Волгограде заполнится. Надо выигрывать, делать это убедительно, чтобы поддерживать в себе уверенность.

На мой взгляд, сборная России должна воспользоваться тем, что сирийцы будут играть в непривычном составе, поначалу у них могут быть явные проблемы со взаимопониманием, да и адаптироваться нужно будет. Поэтому поставлю, что Россия забьёт минимум два мяча в первом тайме», — приводит слова Титова «РБ Спорт».