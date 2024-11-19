Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Сирия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч

Россия — Сирия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Россия — Сирия.

Ставка: сухая победа России за 1.40.

«Россияне считаются фаворитами. Подопечные Валерия Карпина в ноябре обыграли Бруней (11:0), тем самым установив рекорд по количеству забитых голов в официальных матчах.

У сборной России пять побед подряд, одна из которых над крепкой сборной Сербии (4:0). Товарищеские матчи для россиян сейчас единственный способ набирать очки в рейтинге ФИФА, поэтому проблем с мотивацией победить точно не возникает.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч против Сирии нельзя назвать легкой прогулкой для российской сборной, даже несмотря на то, что несколько основных игроков соперника могут не приехать на матч.

Сборная Сирии — крепкий середняк азиатской федерации. Достаточно вспомнить, как в начале 2024 года Иран лишь в серии пенальти смог победить Сирию в 1/8 финала Кубка Азии.

Российская команда не пропускает уже восемь матчей подряд. Считаю, что она продолжит свою победную серию, сохранив ворота в неприкосновенности. Поставим на победу сборной России всухую», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
Россия — Сирия. Не 11:0, но тоже весело
Россия — Сирия. Не 11:0, но тоже весело
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android