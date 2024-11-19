Россия — Сирия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Россия — Сирия.

Ставка: сухая победа России за 1.40.

«Россияне считаются фаворитами. Подопечные Валерия Карпина в ноябре обыграли Бруней (11:0), тем самым установив рекорд по количеству забитых голов в официальных матчах.

У сборной России пять побед подряд, одна из которых над крепкой сборной Сербии (4:0). Товарищеские матчи для россиян сейчас единственный способ набирать очки в рейтинге ФИФА, поэтому проблем с мотивацией победить точно не возникает.

Матч против Сирии нельзя назвать легкой прогулкой для российской сборной, даже несмотря на то, что несколько основных игроков соперника могут не приехать на матч.

Сборная Сирии — крепкий середняк азиатской федерации. Достаточно вспомнить, как в начале 2024 года Иран лишь в серии пенальти смог победить Сирию в 1/8 финала Кубка Азии.

Российская команда не пропускает уже восемь матчей подряд. Считаю, что она продолжит свою победную серию, сохранив ворота в неприкосновенности. Поставим на победу сборной России всухую», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».