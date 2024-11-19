Россия — Сирия: ставка Александра Мостового на товарищескую игру 19 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Сирия.

Ставка: победа России 7:0 за 31.00.

«Очередной товарищеский матч сборной России. На этот раз в соперниках — Сирия. Чуть лучше, конечно, чем Бруней. Хотя исход, я думаю, тоже всем очевиден.

Игра с Брунеем у россиян получилась ровно такой, как все ожидали. Я предполагал, что счет будет 10:0. Ошибся на один мяч. Хотя могло бы быть и 12:0, и 13:0. Несопоставим уровень команд. Тем более, брунейцы еще и не основным составом играли.

Само собой, с такими соперниками у нашей команды проблем не возникает. Тем более что тренерский штаб Карпина все равно вызывает сильнейший состав. Даже Миранчук из «Атланты» прилетел. Из РПЛ тоже сильнейшие футболисты вызваны. Тот же Батраков вышел и забил.

У Сирии в последних матчах сильных соперников почти не было. Можно вспомнить разве что игру с Японией в рамках отбора на ЧМ. Но там результат говорит сам за себя — 0:5. Обыгрывали же сирийцы таких «гигантов», как Индию (3:0), Маврикий (2:0) и Таджикистан (1:0).

В общем, не вижу тут смысла долго говорить об уровне соперника. Он все еще намного ниже, чем у нашей команды. К тому же, снова пошли новости, что у сирийцев будет не боевой состав. Думаю, Карпин все равно настроит команду серьезно. Вполсилы играть никто не станет. А состав с первых минут будет более основной, чем с Брунеем.

Так что уверен тут в успехе нашей сборной, других вариантов быть не может. Ставлю на ее победу со счетом 7:0», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».