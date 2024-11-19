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Россия — Сирия: ставка Романа Павлюченко на игру в Волгограде 19 ноября

Россия — Сирия: ставка Романа Павлюченко на игру в Волгограде 19 ноября
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Сирия.

Ставка: победа России с форой (-3.5) за 3.50.

«Россия и Сирия сойдутся в товарищеском матче 19 ноября. Само собой, этот соперник чуть сильнее, чем Бруней. Впрочем, сложностей и сейчас у команды Карпина не должно возникнуть.

В матче с Брунеем пару дней назад сенсации не произошло. Все предсказывали, что будет побит рекорд по самой крупной победе нашей команды, что будет забито больше 10 голов. Так и произошло — 11:0. Думаю, всерьёз анализировать эту игру смысла нет. Главное, что команда Карпина получила положительный заряд эмоций, разные игроки забивали, никто травму не получил.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, серия побед нашей сборной уже составляет пять матчей кряду. Все были разгромными. Меньше всего за этот период россияне забили Вьетнаму: «всего лишь» три мяча. В других встречах команда громила Кубу (8:0), Сербию и Беларусь (оба раза — 4:0).

Сирия выступает в разных азиатских турнирах. Если брать значимые, то летом она была не так далека от того, чтобы пройти в третий этап квалификации чемпионата мира. Финишировала сборная на третьем месте в группе, и от второго места, которое бы и позволило ей пройти дальше, её отделяли всего два очка. А в соперниках в этом отборе у сирийцев были Япония и Северная Корея.

В других матчах менее значимых результатов команда добивалась. В товарищеских играх она побеждала Индию (3:0) и Маврикий (2:0). Также в ноябре Сирия принимала участие в Кубке короля Таиланда, где обыграла в полуфинале Таджикистан, а потом в финале уступила самим таиландцам — 1:2.

В общем, я, конечно, снова там 10:0 или 11:0 не жду. Сирия по уровню сопоставима с тем же Вьетнамом. Но в успехе нашей сборной всё равно не сомневаюсь. Моя ставка тут — фора (-3.5) мяча на Россию с коэффициентом 3.50», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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