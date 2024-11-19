Россия — Сирия: ставка Романа Павлюченко на игру в Волгограде 19 ноября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Сирия.

Ставка: победа России с форой (-3.5) за 3.50.

«Россия и Сирия сойдутся в товарищеском матче 19 ноября. Само собой, этот соперник чуть сильнее, чем Бруней. Впрочем, сложностей и сейчас у команды Карпина не должно возникнуть.

В матче с Брунеем пару дней назад сенсации не произошло. Все предсказывали, что будет побит рекорд по самой крупной победе нашей команды, что будет забито больше 10 голов. Так и произошло — 11:0. Думаю, всерьёз анализировать эту игру смысла нет. Главное, что команда Карпина получила положительный заряд эмоций, разные игроки забивали, никто травму не получил.

Да, серия побед нашей сборной уже составляет пять матчей кряду. Все были разгромными. Меньше всего за этот период россияне забили Вьетнаму: «всего лишь» три мяча. В других встречах команда громила Кубу (8:0), Сербию и Беларусь (оба раза — 4:0).

Сирия выступает в разных азиатских турнирах. Если брать значимые, то летом она была не так далека от того, чтобы пройти в третий этап квалификации чемпионата мира. Финишировала сборная на третьем месте в группе, и от второго места, которое бы и позволило ей пройти дальше, её отделяли всего два очка. А в соперниках в этом отборе у сирийцев были Япония и Северная Корея.

В других матчах менее значимых результатов команда добивалась. В товарищеских играх она побеждала Индию (3:0) и Маврикий (2:0). Также в ноябре Сирия принимала участие в Кубке короля Таиланда, где обыграла в полуфинале Таджикистан, а потом в финале уступила самим таиландцам — 1:2.

В общем, я, конечно, снова там 10:0 или 11:0 не жду. Сирия по уровню сопоставима с тем же Вьетнамом. Но в успехе нашей сборной всё равно не сомневаюсь. Моя ставка тут — фора (-3.5) мяча на Россию с коэффициентом 3.50», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».