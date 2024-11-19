Венгрия — Германия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Германия.

Ставка: угловой в первые 10 минут за 1.73.

«Венгрия и Германия сойдутся в шестом туре Лиги Наций. Немцы досрочно выиграли свою группу. А вот Венгрия финиширует на третьем месте. Босния ее уже точно не догонит, так что напрямую венгры не вылетят в дивизион рангом ниже.

Венгрия завершает эту Лигу Нацию домашним матчем с очень статусным соперником. И конечно, ей будет тяжело. Германия разнесла тут Боснию 7:0. А Венгрия огромно уступила Голландии – 0:4, хотя, казалось бы, неплохой первый тайм она выдала, но все-таки проиграла крупно.

Здесь домашняя игра. Мы помним, как венгры встречались с Германией на Евро совсем недавно, да и в этой Лиге Нации тоже была уже встреча. Немцы в обоих случаях выиграли. Но вот на Евро она, например, испытали проблемы. Венгры даже прессинговали на первых минутах.

Мне кажется, что дома Венгрия, может быть, так и начнет — агрессивно и смело. Учитывая, что нет такого серьезного давления сейчас, а также что это последний матч, еще и домашний. Может быть, вот это агрессивное давление с начала матча приведет к моментам. Или Германия, может быть, начнет бодро и активно, учитывая, что ей без разницы, где играть, с кем играть. Плюс, наверняка будет ротация состава от Нагельсмана. Игроки, которые выйдут, будут сверхмотивированы.

В общем, мне кажется, что начало должно быть активным. Венгрия может преодолевать прессинг Германии через длинные передачи, и так убегать в опасные зоны. Германия сама может надавить. В общем, у меня необычная ставка — в этом матче будет угловой с начала и до десятой минуты включительно с коэффициентом 1,73. Думаю, вот на этом стартовом промежутке игрового времени будет угловой», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».