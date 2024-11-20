Аргентина — Перу: прогноз на матч 20 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Аргентина — Перу.

Ставка: Аргентина победит с форой (-2) за 1.95.

В последних трёх матчах квалификации на ЧМ-2026 Аргентина победила только Боливию (6:0). Также подопечные Лионеля Скалони сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), а уступили Парагваю (1:2). Бело-голубые выступили в матче с парагвайцами совсем тускло. Лионель Месси запомнился только конфликтом с главным арбитром.

Помочь улучшить настроение Месси должен лучший бомбардир Кубка Америки — Лаутаро Мартинес. Нападающему «Интера» пора исправлять низкие показатели в отборочном турнире на ЧМ-2026. Первый шаг уже сделан. В матче с Парагваем он отметился забитым мячом.

Сборной Перу предстоящая встреча не предвещает ничего хорошего. Матч 10-го тура квалификации на ЧМ-2026 она разгромно проиграла Бразилии (0:4). И это при том, что соперник не реализовал много моментов. Игра с аргентинцами может закончиться для бело-красных ещё печальнее.

Перу очень зависим от стен родного стадиона. Дома получилось отнять очки у Венесуэлы (1:1), Колумбии (1:1), Чили (0:0) и Уругвая (1:0). На выезде бело-красные очень уязвимы. Они проиграли четыре из пяти гостевых встреч отбора на ЧМ-2026 с общим счётом 0:9.

В другой игре перуанцы не без везения зацепились за ничью с Парагваем. То была встреча 1-го тура квалификации, к которой многие футболисты подходили не в лучшем тонусе. Заключить пари на то, что Аргентина победит Перу с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Между аргентинцам и перуанцами — огромная пропасть в классе и в исполнительском мастерстве. Даже несмотря на поддержку родных болельщиков, бело-красные уступили Аргентине (0:2) в матче 4-го тура квалификации на ЧМ-2026. Автором обоих голов стал Лионель Месси.