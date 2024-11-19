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Венгрия — Германия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций

Венгрия — Германия: ставка Людаса Румбутиса на встречу Лиги наций
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Белорусский тренер Людас Румбутис дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 1.81.

«Германия доминировала в этой группе на протяжении всего турнира. А кульминацией, конечно, стал матч с боснийцами, где немцы победили 7:0 и заняли досрочно первое место в группе. Думаю, что Нагельсман даст немного ротации. Но у Германии даже футболисты второго эшелона, если можно так сказать, всё равно очень высокого уровня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Венгрия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что немцы захотят закончить на мажорной ноте групповой этап. Венгры уже идут на понижение в классе. Этот матч им ничего не даёт ни при каких раскладах. В двух последних очных встречах Венгрия не смогла даже забить немцам. А в сентябре проиграла — 0:5. Венгрия испытывает сложности как в атаке, так и в обороне.

Думаю, Германия будет доминировать и победит», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».

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