Венгрия — Германия: ставка Игоря Семшова на игру дивизиона А Лиги наций

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Венгрия — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

«В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Венгрии примет на своём поле сборную Германии.

Венгерская сборная располагается в своей группе на третьем месте, сохранив прописку в Лиге А. В пяти матчах венгры набрали пять очков. В последнем туре уступили Нидерландам 0:4.

Немцы очень уверенно выступают в Лиге наций. Четыре победы и одна ничья — тому доказательство. В пяти матчах подопечные Юлиана Нагельсмана отправили в ворота соперников 17 мячей. В ноябре сборная Германии разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 7:0.

В первом очном матче между Венгрией и Германией интриги не получилось. Немцы забили пять безответных голов.

На домашнем поле венгерская команда всегда выступает с большой мотивацией, что может привести к забитому голу в ворота Германии. Учитывая стиль игры немцев, они тоже не должны уйти с поля без забитых мячей. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».