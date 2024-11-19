Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Венгрия — Германия: ставка Игоря Семшова на игру дивизиона А Лиги наций

Венгрия — Германия: ставка Игоря Семшова на игру дивизиона А Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Венгрия — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

«В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Венгрии примет на своём поле сборную Германии.

Венгерская сборная располагается в своей группе на третьем месте, сохранив прописку в Лиге А. В пяти матчах венгры набрали пять очков. В последнем туре уступили Нидерландам 0:4.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Венгрия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Немцы очень уверенно выступают в Лиге наций. Четыре победы и одна ничья — тому доказательство. В пяти матчах подопечные Юлиана Нагельсмана отправили в ворота соперников 17 мячей. В ноябре сборная Германии разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 7:0.

В первом очном матче между Венгрией и Германией интриги не получилось. Немцы забили пять безответных голов.

На домашнем поле венгерская команда всегда выступает с большой мотивацией, что может привести к забитому голу в ворота Германии. Учитывая стиль игры немцев, они тоже не должны уйти с поля без забитых мячей. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Венгрия — Германия. 7:0 — это ещё не конец
Венгрия — Германия. 7:0 — это ещё не конец
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android