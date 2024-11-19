Венгрия — Германия: ставка Александра Мостового на игру 6-го тура Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Наций Венгрия — Германия.

Ставка: победа Германии 3:1 за 10.00.

«Венгрия и Германия проведут очный матч в рамках шестого тура Лиги Наций. Не думаю, что тут мы увидим сенсацию. Немцы наберут свои три очка.

Сейчас Германия для себя уже в группе все решила. Она гарантировала себе выход в финальный раунд Лиги Наций — первая строчка, 13 очков после пяти туров, большой отрыв от преследователей. Если бы это была не Германия, а другая команда, которая позволила бы себе расслабиться в такой ситуации, можно бы было ожидать слабых результатов. Но немцы сделаны из «другого теста». Игроки и тренерский штаб Нагельсмана понимают, что играть вполсилы они не имеют права, особенно после неудачи на домашнем Евро. Фанаты сейчас ждут побед в каждом матче.

Так я могу объяснить результат, который мы увидели пару дней назад в матче с Боснией и Герцеговиной. Даже ничья бы устроила Бундестим — она уже гарантировала себе выход в финал на тот момент. Однако Германия забивала и не останавливалась — 7:0 в итоге. Общий показатель забитых голов теперь у немцев в группе — 17, само собой, это больше всех среди их соперников.

Ну а Венгрия в итоге проиграла борьбу Нидерландам за второе место. Произошло это пару дней назад. До пятого тура у них было равное количество очков — по пять. И вполне венгры могли зацепиться за финальный этап Лиги Наций. Но итог их матча — поражение 0:4. Так что теперь Венгрии почти гарантирован финиш на третьем месте и попадание в стыки за сохранение прописки в Лиге А. Хотя бы она оторвалась от Боснии.

В общем, не вижу тут смысла долго рассуждать про разницу в уровнях у соперников. Германия в прошлом туре доказала, что готова в подобных матчах бежать до конца и забивать столько, сколько сможет. Так что виктории немцев я жду и сейчас.

Ставлю тут на счет 3:1 в пользу немцев. Коэффициент на это составляет 10.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».