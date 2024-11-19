Черногория — Турция: ставка Эльвина Керимова на матч дивизиона B Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Черногория — Турция.

Ставка: ТБ 3.5 углового Черногории за 2.17.

«В 6-м туре Лиги наций состоится игра Черногории и Турции. Хозяева поля досрочно заняли последнее место в группе. Черногория не смогла быть конкурентоспособной. В итоге турнирной мотивации у команды перед последним туром уже нет.

А вот Турция лидирует в группе, но она не гарантировала себе победу в группе пока, не смогла обыграть Уэльс. Хотя играли турки с преимуществом, но испытывали проблемы в создании моментов при территориальном большом преимуществе. Моменты Турция создала. Актюркоглу не реализовал пенальти в концовке и в первом тайме выход один на один. Вообще, Турция была близка к победе и могла её одержать, но реализации где-то подвела.

И в итоге отложили решение вопроса на последний тур. По существу, сейчас в Черногории Турцию может устроить и ничья. Это при условии, если Уэльс в параллельном матче не разгромит Исландию. Валлийцы могут ещё потеснить Турцию с первого места. А вот Исландия, которая будет играть с Уэльсом, тоже ещё имеет мотивацию, потому что может занять второе место в группе.

В общем, матч для Турции будет непростой. Хотя повторюсь, Черногория не имеет турнирной мотивации. Вполне возможно, мы не увидим основного состава у неё тут. Тем не менее в любом случае выезд для Турции будет не таким лёгким. Честно говоря, если учесть, что Турция — команда интересная, но всё-таки не имеющая какого-то большого запаса в матчах с такими даже средними сборными, в общем, я боюсь, что могут нервы помешать туркам сыграть в свой футбол. Плюс очень много травм, очень много отзаявленных игроков. Этот сбор — самый тяжёлый в плане кадровых проблем.

В общем, на всех позициях проблемы у Турции. Так что я бы выбрал другую ставку, которую, кстати, уже выбирал в первом матче её с Черногорией. Тогда Турция дома победила 1:0. Я взял тотал угловых Черногории больше 2.5 за встречу. Хороший коэффициент давали. Тут черногорцы играют дома. На тотал больше 3.5 угловых за игру дают коэффициент 2.17.

Думаю, что Черногория дома будет преодолевать прессинг Турции через длинные передачи. Она всегда играет через длинные передачи, делает ставку на такой футбол, на быстрое преодоление давления соперника через такие перебросы. Задача атакующих игроков — цепляться за мячи впереди. И на стандарты Черногория делает ставку. В общем, думаю, что дома черногорцы больше трёх угловых должны подать. Коэффициент хороший на это», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».