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Чехия — Грузия: ставка Александра Гутора на матч 6-го тура Лиги наций

Чехия — Грузия: ставка Александра Гутора на матч 6-го тура Лиги наций
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Известный белорусский футболист Александр Гутор дал прогноз на матч Лиги наций Чехия — Грузия.

Ставка: победа Чехии за 1.73.

«Сборные Чехии и Грузии уже встречались на старте группового этапа. В сентябре в Тбилиси хозяева одержали уверенную победу — 4:1. С того времени команды провели еще 4 встречи, диспозиция изменилась: к заключительному туру чехи, набрав 8 очков, занимают первое место, грузины и албанцы отстают на 1 балл, украинцы — на 3. Ни одна из команд не гарантировала себе выход в лигу А. Даже чехи, в случае поражения от Грузии и победы Албании над Украиной, скатятся на 3-е место.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Чехия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впрочем, до этого не дойдет. Дома парни Гашека выиграли все свои матчи и, наверняка, продлят серию. Главное — плотно играть с лидерами соперника Кварацхелией и Микаутадзе. Чехи с задачей справятся», — приводит слова Гутора «ВсёПроСпорт».

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